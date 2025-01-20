Сушинский считает слова Трампа об Овечкине пиар-ходом

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Я считаю, что Трамп сказал так из уважения к Овечкину. Весь мир так считает. Для Вашингтона это, наверное, самый великий спортсмен. Насчет того, поспособствует ли это возвращению российских спортсменов на международную арену — это не влияет ни на что, кроме пиара самого Трампа», — сказал Сушинский «СЭ».

Ранее президент США Дональд Трамп в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

(Вероника Ольшукова)