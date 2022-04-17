Сушинский считает, что у Капризова безграничный потенциал

Бывший нападающий СКА, «Авангарда», «Миннесоты» и сборной России Максим Сушинский высказался об игре Кирилла Капризова в НХЛ.

В ночь с 16 на 17 апреля Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за сезон, забросив 43-ю шайбу в сезоне-2021/22.

«Верил, что Капризов так ворвется в элиту. Его потенциал безграничен, он работает над собой, большой молодец. Уверен, что это не последний его рекорд в НХЛ. Еще много побьет.

В Миннесоте игрока узнают сразу же, как ты туда приехал, а уж Кириллу с его показателями прохода не дают. Его уже можно назвать звездой НХЛ. Но, конечно, важно классно выступить в плей-офф», — приводит «Чемпионат» слова Сушинского.

В сезоне-2021/22 Капризов набрал 93 (43+50) очка в 73 матчах за «Миннесоту». 24-летний россиянин проводит второй сезон в НХЛ.