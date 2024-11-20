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Сегодня, 14:15

Сушинский считает, что Овечкин не давал повода усомниться в себе

Камила Абдурахманова
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Чемпион мира Максим Сушинский выразил надежду, что Александр Овечкин не получил серьезную травму.

«Не думаю, что у Александра что-то серьезное. Судя по всему, пропустит неделю где-то, ничего страшного. Что касается его текущей формы, разве он когда-то давал повод в себе усомниться? По-моему, он из года в год демонстрирует свой уровень, так что ничего удивительного. А то, что в прошлом сезоне у команды были не лучшие результаты, так сейчас она стала помоложе. Играет активнее, идет вперед, добивается результата. Вот и Овечкин исправно набирает очки», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».

На счету Овечкина в НХЛ — 868 голов. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Ранее стало известно, что Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», хоккеист вернется в ближайшие недели.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Максим Сушинский
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 19 12 7 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Калгари 19 10 9 23
4 Эдмонтон 20 10 10 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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Питтсбург – Тампа-Бэй
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20.11 04:00
Виннипег – Флорида
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Чикаго – Анахайм
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