Сушинский считает, что Ничушкин быстро наберет форму

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин быстро вернет былые кондиции.

«Ничушкин же не просто сидел дома без дела. Наверняка тренировался, должен находиться в отличной форме. Другое дело, что игровой практики у него давно не было. Но это тоже удастся наверстать за пару-тройку матчей. Он столько пропустил, наверняка соскучился, должен быть голодным до игры. Валерий — большой мастер. Дай бог, чтобы все у него было хорошо, а проблемы остались позади», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».

В мае российского форварда отстранили от участия в матчах на шесть месяцев из-за перехода на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. 4 ноября стало известно, что Ничушкин допущен к тренировкам с «Эвеланш». Тренер «Колорадо» Джаред Беднар ранее заявил, что россиянин сможет выйти на лед в матче НХЛ против «Вашингтона», запланированном на 16 ноября.