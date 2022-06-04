Сушинский: «Давайте Шестеркин поднимет Кубок Стэнли, а потом мы будем говорить, что он творит чудеса»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об игре вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Вы видели, как Василевский играл с «Флоридой». Он выглядел слабее? Одной вины вратаря нет. В первой встрече просто рвакля была, его голов не было. Зависит ли ход серии от Василевского? Конечно. Вратарь — это половина команды. Точно так же и с Шестеркиным: если вспомним первую серию, то у него она совсем не заладилась. Но там залетало все, что возможно. Обычно такое не заходит Игорю.

Давайте Шестеркин поднимет Кубок Стэнли, а потом мы будем говорить, что он творит чудеса. Зачем сейчас парня загонять? Откуда в Шестеркине столько уверенности, учитывая, что в России он не казался будущей звездой? Нет, в России он мне всегда нравился. Мой друг Максим Соколов всегда очень хорошие слова про него говорил, что это топ в будущем», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

В текущем плей-офф Шестеркин провел 16 матчей, в которых пропустил 41 шайбу при 93 процентах отраженных бросков.

Счет в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс». Третий матч пройдет 5 июня в Тампе и начнется в 22:00 мск.