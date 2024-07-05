Сурин — о знакомстве с Йоси: «На Евро поставил на Италию и проспорил ему 20 долларов»
Нападающий Егор Сурин, выбранный «Нэшвиллом» на драфте-2024 под 22-м номером, в интервью «СЭ» рассказал о знакомствах с Павлом Дацюком, Никитой Кучеровым и Романом Йоси.
— На церемонии драфта было много звезд. Какие-то встречи или знакомства особенно запомнились?
— Перед драфтом мы познакомились с Павлом Дацюком — моим кумиром детства. Всегда хотел играть, как он, но сейчас стиль немного изменился. Также встретились с Никитой Кучеровым, причем случайно. Мы ездили на собеседования, а он выходил из отеля. Встретились, сфотографировались, немного пообщались — времени почти не было. Перед драфтом, к сожалению, я не увидел Остона Мэттьюса, хотя другие парни его видели. Очень значимая встреча для меня была после драфта. В Нэшвилл я летел вместе с Романом Йоси.
— Пообщались с ним?
— Конечно. Мы общались и про хоккей, и про чемпионат Европы по футболу. Йоси же швейцарец. Я ему уже проспорил 20 долларов.
— Полагаю, в 1/8 финала чемпионата Европы вы поставили на Италию.
— Да. Я думал, что Италия выиграет, все-таки действующие чемпионы Европы.
— Удивлены открытостью Йоси?
— Очень. Уверен, до драфта он даже не знал меня. Но мы так классно пообщались: про хоккей и «Нэшвилл», про футбол. Очень круто!
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|2
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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Баффало – Нью-Джерси
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