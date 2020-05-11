Супруга Тарасенко показала, как выглядит ее День матери. Без клюшек не обошлось

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала новый в своем Instagram. Она посвятила его Дню матери. Во многих странах он отмечается 10 мая.

— Счастливого дня матери, — подписала фотографии Тарасенко с сыновьями в окружении клюшек.

У пары два совместных ребенка. Также в семье есть сын Марк от первого брака Яны.

Большую часть текущего Тарасенко пропустил из-за травмы. В 10 матчах у него 10 (3+7) очков.