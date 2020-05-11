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Супруга Тарасенко показала, как выглядит ее День матери. Без клюшек не обошлось

01:40
Семья Тарасенко. Фото Instagram
Семья Тарасенко. Фото Instagram
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала новый в своем Instagram. Она посвятила его Дню матери. Во многих странах он отмечается 10 мая.

— Счастливого дня матери, — подписала фотографии Тарасенко с сыновьями в окружении клюшек.

Happy Mother's Day ?

Публикация от Yana Tarasenko (@tarasenko.yana)

У пары два совместных ребенка. Также в семье есть сын Марк от первого брака Яны.

Большую часть текущего Тарасенко пропустил из-за травмы. В 10 матчах у него 10 (3+7) очков.

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