Супмен. Михеев обживается в Торонто

Нападающий «Торонто» Илья Михеев дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой» (5:3). Россиянин отметился голом и результативной передачей.

После окончания матча Михеев дал интервью на английском, в котором пожаловался, что в Северной Америке не принято есть супы.

Позже агент хоккеиста Дэн Мильштейн выложил в Twitter фото с Михеевым. На нем игрок с аппетитом ест суп.

Meet Toronto's new Souperman! Which companies want to bring soup to Canada? #WhoIsWithGoldStar? pic.twitter.com/o545iCqHw9 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) October 3, 2019

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