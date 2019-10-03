Супмен. Михеев обживается в Торонто
21:04
Нападающий «Торонто» Илья Михеев дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой» (5:3). Россиянин отметился голом и результативной передачей.
После окончания матча Михеев дал интервью на английском, в котором пожаловался, что в Северной Америке не принято есть супы.
Позже агент хоккеиста Дэн Мильштейн выложил в Twitter фото с Михеевым. На нем игрок с аппетитом ест суп.
Meet Toronto's new Souperman! Which companies want to bring soup to Canada? #WhoIsWithGoldStar? pic.twitter.com/o545iCqHw9— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) October 3, 2019
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