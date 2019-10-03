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Супмен. Михеев обживается в Торонто

21:04
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Нападающий «Торонто» Илья Михеев дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой» (5:3). Россиянин отметился голом и результативной передачей.

После окончания матча Михеев дал интервью на английском, в котором пожаловался, что в Северной Америке не принято есть супы.

Позже агент хоккеиста Дэн Мильштейн выложил в Twitter фото с Михеевым. На нем игрок с аппетитом ест суп.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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