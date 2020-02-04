Суперзвезду американского хоккея в молодости впечатлил Дацюк. Он рассказал, как это случилось

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего вспомнил, как возвращался в гостиницу вместе с Павлом Дацюком.

— А вы сами в дни своего первого звездного уикэнда кого хотели увидеть больше всего? И кто вам запомнился?

— Когда я приезжал на свою первую All-Star Game в Оттаве, то увидел в раздевалке Джо Торнтона и был счастлив одному этому факту. А когда готовил свой буллитный номер Супермена, на каток также зашел Павел Дацюк. Потом он занимался на велотренажере, и это меня впечатлило — даже в такие дни хоккеист подобного уровня не успокаивается и продолжает работать над собой! Помню, что на большом автобусе, который вполне годился для всей команды, мы возвращались в гостиницу вдвоем. Это тоже классное воспоминание. (Игорь Рабинер)

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