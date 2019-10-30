Супергол Свечникова, Гусев в запасе «Нью-Джерси». Онлайн Еронко, Шевченко и Зислиса — в 15.00
13:30
Сегодня, 30 октября, на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир журналистов Игоря Еронко, Алексея Шевченко и Михаила Зислиса. Начало — в 15.00 (мск).
Главные темы:
— Чудо-гол Андрея Свечникова;
— Никита Гусев в запасе «Нью-Джерси»;
— Катастрофа «Автомобилиста»;
— Восхождение «Металлурга».
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