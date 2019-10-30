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Супергол Свечникова, Гусев в запасе «Нью-Джерси». Онлайн Еронко, Шевченко и Зислиса — в 15.00

13:30

Сегодня, 30 октября, на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир журналистов Игоря Еронко, Алексея Шевченко и Михаила Зислиса. Начало — в 15.00 (мск).

Главные темы:

— Чудо-гол Андрея Свечникова;

— Никита Гусев в запасе «Нью-Джерси»;

— Катастрофа «Автомобилиста»;

— Восхождение «Металлурга».

Наш номер WhatsApp для связи — +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

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