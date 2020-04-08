НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Супер-яичница от Женечки». Жена Малкина показала, что муж готовит дома

05:20
Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Twitter
Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Twitter

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в Instagram опубликовала новые видео. Она в историях показала, как хоккеист готовит яичницу.

«Супер-яичница от Женечки. Все очень просто. Два ингридиента: колбаса и яйца», — сказала Кастерова.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир