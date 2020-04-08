«Супер-яичница от Женечки». Жена Малкина показала, что муж готовит дома

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в Instagram опубликовала новые видео. Она в историях показала, как хоккеист готовит яичницу.

«Супер-яичница от Женечки. Все очень просто. Два ингридиента: колбаса и яйца», — сказала Кастерова.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется