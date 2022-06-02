Судья пострадал в стычке Ривза и Маруна

В концовке первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» произошла потасовка.

На 19-й минуте третьего периода сцепились нападающие Райан Ривз и Патрик Марун. В эту стычку вмешался арбитр, но оказался на льду между двумя игроками.

В итоге завязалась массовая потасовка, по итогам которой шесть игроков получили двухминутные штрафы.