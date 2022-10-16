Судьи отменили первый гол Овечкина в сезоне из-за офсайда форварда «Вашингтона» Протаса

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль».

На 14-й минуте капитан столичной команды Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, забив первый гол в сезоне. Однако после видеопросмотра судьи отментили взятие ворот из-за офсайда форварда «Кэпиталз» Алексея Протаса.