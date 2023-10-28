Судьи отменили гол Овечкина в ворота «Миннесоты»

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Однако счет остался прежним — 2:1.

В середине второго периода российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу. Тем не менее, после просмотра повтора по запросу тренера «Уайлд», гол был отменен.

Ранее в этой встрече Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды, сделав голевую передачу.