Судье НХЛ потребовались носилки после столкновения с игроком в матче «Филадельфия» — «Колорадо»

Судья Митч Даннинг получил повреждение в матче между «Филадельфией» и «Колорадо» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила в ночь на 19 ноября. В первом периоде Даннинг столкнулся с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном. После столкновения судье потребовались носилки, он не смог самостоятельно покинуть лед.

32-летний Даннинг проводит свой седьмой сезон в качестве судьи НХЛ. Он дебютировал в 2018 году.