Суббан восхищается Андреем Марковым и носит номер в его честь

Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан рассказал, что восхищался игрой своего партнера по «Монреалю» Андрея Маркова. По его словам, он носит номер 76 в честь российского защитника, игравшего под 79-м.

— Знаете, почему я ношу номер 76? Возьмите 6 и переверните. Получится 79, номер Маркова, — цитирует официальный сайт «Дэвилз» Суббана. — Я много следил за его игрой. Он классный защитник. Все в «Канадиенс» знали, как он хорошо вел себя с игроками, бывшими хоккеистами, новичками.

Я помню, когда он восстановился после травмы, он подошел ко мне и обратил внимание, что мы вошли в третью тройку. Он сказал: «Сейчас мы в третьей тройке, а в конце сезона будем в первой». Кажется, это заняло еще меньше времени.