Суббан перевел 50 тысяч долларов в фонд дочери Флойда и призвал к борьбе с расизмом

Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан поучаствовал в благотворительной акции, посвященной поддержке семьи погибшего во время задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Канадец перевел 50 тысяч долларов в фонд 6-летней дочери погибшего, Джианны Флойд, а также призвал всех бороться с расизмом.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Пора менять игру — это написано у меня на кепке, я каждый день ее ношу, когда отправляюсь на тренировку или матч, — сказал у себя в Twitter Суббан. — Что значит «изменить игру»? Это значит «изменить ход повествования». Пока что суть повествования остается все той же — отсутствие справедливости к тем, кто в ней нуждается. Справедливость должна быть, должны наступить изменения, но нужно, чтобы каждый человек взглянул на себя и подумал, как он может этому помочь. Я к этому готов.