Суббан не дал своей невесте Линдси Вонн поаплодировать Медведеву в финале US Open

Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан вместе со своей невестой, чемпионкой Ванкувера-2010 в горнолыжном спорте Линдси Вонн, посетил финал US Open-2019, в котором встречались россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

В телевизионную трансляцию попал забавный момент с участием звездной пары. В концовке третьей партии при счете 6:5 в свою пользу Медведев выиграл розыгрыш на подаче соперника. Вонн начала аплодировать российскому теннисисту, но сидящий рядом Суббан сдержал порыв невесты, взяв ее за руки.

Встреча завершилась победой Надаля в пяти сетах — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.