Суббан назвал белоруса Шаранговича русским. Но потом исправился
09:23
Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан поздравил нападающего Егора Шаранговича с первым голом в НХЛ, перепутав национальность хоккеиста.
«Матушка-Россия! Поздравляю с первым голом из множества предстоящих!» — написал в сторис своего Instagram Суббан, прикрепив к посту фотографию Шаранговича.
Пи Кей Суббан поздравил Шаранговича с первой шайбой в НХЛ. Фото Instagram
Позднее форвард поправил Суббана, прислав ему в директ изображение флага Белоруссии.
Шарангович поправил ошибку Суббана. Фото Instagram
Шарангович забил дебютную шайбу в НХЛ в овертайме матча против «Бостона», принеся «Дэвилз» первую победу в сезоне.
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