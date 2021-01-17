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Суббан назвал белоруса Шаранговича русским. Но потом исправился

09:23
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Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан поздравил нападающего Егора Шаранговича с первым голом в НХЛ, перепутав национальность хоккеиста.

«Матушка-Россия! Поздравляю с первым голом из множества предстоящих!» — написал в сторис своего Instagram Суббан, прикрепив к посту фотографию Шаранговича.

Пи Кей Суббан поздравил Шаранговича с первой шайбой в НХЛ. Фото Instagram
Пи Кей Суббан поздравил Шаранговича с первой шайбой в НХЛ. Фото Instagram

Позднее форвард поправил Суббана, прислав ему в директ изображение флага Белоруссии.

Шарангович поправил ошибку Суббана. Фото Instagram
Шарангович поправил ошибку Суббана. Фото Instagram

Шарангович забил дебютную шайбу в НХЛ в овертайме матча против «Бостона», принеся «Дэвилз» первую победу в сезоне.

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