Строум убежден, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне
Форвард «Вашингтона» Дилан Строум уверен, что российский нападающий Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне.
Ранее таким же мнением поделился главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.
«Я определенно так думаю. У него было гораздо больше сезонов с 40+ голами, чем без 40 голов. Все списали его со счетов на протяжении 40 первых игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперед во второй половине сезона. Так что я ожидаю многого от Ови, которого мы получили во второй половине прошлого сезона. Мы все ждем этого, и мы будем готовы. Я, конечно, буду стараться отдать ему пас», — приводит пресс-служба клуба слова Строума.
38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).
Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли-2018.
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|Ванкувер
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|Лос-Анджелес
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|Сиэтл
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Баффало – Нью-Джерси
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