9 мая, 09:36

Строум стал первым игроком «Вашингтона» с 2018-го с 10 очками за один розыгрыш Кубка Стэнли

Руслан Минаев

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум набрал 10 (2+8) в 7 матчах Кубка Стэнли-2025.

28-летний канадец стал первым игроком «Кэпиталз» с 2018 года, который набрал двузначное число очков в одном розыгрыше плей-офф НХЛ. Тогда «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли.

Дмитрий Орлов (слева) против Энтони Бовилье.«Вашингтон» не сдается! Овечкин ушел в тень, но полезен для команды

В регулярном чемпионате-2024/25 Строум набрал 82 (29+53) очка в 82 матчах.

Дилан Строум
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Бриндамор: «Нужно отдать должное «Вашингтону», они играли намного лучше»

Строум набрал 10 очков в 7 матчах Кубка Стэнли — это шестой результат в истории «Вашингтона»
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 13 6 27
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 20 11 9 24
5 Коламбус 20 10 10 22
6 Рейнджерс 21 10 11 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 21 12 9 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Юта 20 10 10 23
6 Миннесота 20 9 11 22
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 19 12 7 25
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 21 5 16 13
19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
19.11 04:00 Даллас – Айлендерс 2 : 3
19.11 04:00 Виннипег – Коламбус 5 : 2
19.11 04:30 Чикаго – Калгари 5 : 2
19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта 3 : 2 ОТ
19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс 3 : 2
Все результаты / календарь

