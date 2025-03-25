Строум рассказал о традиции Овечкина, который ведет погоню за снайперским рекордом Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал, что капитан команды Александр Овечкин, ведущий погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, сохраняет все памятные вещи после каждого забитого им гола в НХЛ.

«Он забирает практически все, что у него есть, после каждого гола, особенно сейчас, и хранит у себя, в своем музее или где-то еще. Мы точно не знаем, что он с этим делает. Наверное, однажды узнаем. Но он забирает все свои джерси. Если ты отдал голевую передачу, то должен расписаться на его джерси. Он сохраняет все», — цитирует Строума RMNB.

На счету 39-летнего Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 7 шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки. По данным лиги, если россиянин сохранит текущую результативность, то установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс».

До конца регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет еще 12 игр.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.