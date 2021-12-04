Строум похвалил Георгиева за игру в матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Рейнджерс» Райан Строум оценил игру голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0).

«Георгиев — хороший голкипер, он ждал своего шанса. Сегодня он вошёл в игру и довел дело до победы. Надеюсь, завтра ему удастся сделать это снова. В сегодняшнем матче нам удалось сделать то, что обычно делают хорошие команды. Мы показали пример, как нужно действовать в подобных ситуациях. Мне понравилось, как мы играли в третьем периоде. Мы жертвуем собой, ложимся под броски, делаем правильные вещи на льду и в итоге добиваемся побед», — приводит официальный сайт НХЛ слова Строума.

В третьем периоде матча с «Сан-Хосе» Георгиев появился на льду вместо Игоря Шестеркина, который получил травму. Георгиев отразил 9 из 9 бросков по своим воротам.