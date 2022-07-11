Строум не получит квалификационное предложение от «Чикаго»

«Чикаго» не планирует делать квалификационное предложение форварду Дилану Строуму, сообщает журналист The Athletic Марк Лазерус.

По сведениям источника, р ешение не предлагать контракт 25-летнему канадцу было принято всего после того, как Алекс Дебринкэт был обменян в «Оттаву», а Кирби Дак — в «Монреаль».

В минувшем сезоне Строум провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 48 (22+26) очков.