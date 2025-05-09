Строум набрал 10 очков в 7 матчах Кубка Стэнли — это шестой результат в истории «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум набрал 10 (2+8) в первых 7 матчах плей-офф НХЛ сезона-2024/25.

28-летний канадец показал шестой результат в истории «Кэпиталз». Строум уступает результатам Дино Сиссарелли (10 очков в первых 5 матчах в 1990-м), Майку Гартнеру (6 игр в 1986-м), Бенгт-Оке Густафссону (6 игр в 1988-м), Майку Ридли (6 игр в 1992-м) и Михалу Пивоньке (6 игр в 1988-м).

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин дважды набирал 10 очков в 7 первых матчах — в 2018-м и 2010-м.

В регулярном чемпионате-2024/25 Строум набрал 82 (29+53) очка в 82 матчах.