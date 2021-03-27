Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Строльман прошел процедуру драфта отказов

19:30
Теги:

«Флорида» выставила защитника Антона Строльмана на драфт отказов. Ни один клуб не забрал с уэйвера игрока обороны, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в Twitter.

В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-4».

Его контракт будет действовать до конца следующего сезона. Его заработная плата составляет 5,5 миллиона долларов в год.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...