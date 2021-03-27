Строльман прошел процедуру драфта отказов
19:30
«Флорида» выставила защитника Антона Строльмана на драфт отказов. Ни один клуб не забрал с уэйвера игрока обороны, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в Twitter.
В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-4».
Его контракт будет действовать до конца следующего сезона. Его заработная плата составляет 5,5 миллиона долларов в год.
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