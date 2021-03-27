Строльман прошел процедуру драфта отказов

«Флорида» выставила защитника Антона Строльмана на драфт отказов. Ни один клуб не забрал с уэйвера игрока обороны, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в Twitter.

В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-4».

Его контракт будет действовать до конца следующего сезона. Его заработная плата составляет 5,5 миллиона долларов в год.