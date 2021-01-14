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Стоун стал первым капитаном в истории «Вегаса»

08:35
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«Вегас» на своем официальном сайте объявил о назначении нападающего Марка Стоуна первым капитаном в истории клуба. «Голден Найтс» выступают в НХЛ с 2017 года, выйдя в финал Кубка Стэнли в первый же сезон своего участия в чемпионате.

Стоун перешел в «Вегас» в рамках обмена из «Оттавы» в феврале 2019 года. Он подписал с новым клубом контракт на 8 лет с зарплатой в 9,5 миллиона долларов за сезон. За два сезона в «Вегасе» он набрал 74 (26+48) очка в 83 матчах «регулярки».

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