Стоун пропустил пятый матч «Вегаса» с «Эдмонтоном»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун не заявлен на пятый матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона». 33-летний канадец пропускает игру из-за травмы.

Хоккеист получил повреждение во втором периоде третьего матча против «Ойлерз».

В Кубке Стэнли-2025 Стоун провел 9 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

Счет в серии 3-1 в пользу «Эдмонтона».