Стоун получил травму и не смог вернуться на лед в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

Во втором периоде встречи форвард Марк Стоун получил повреждение. Как сообщила пресс-служба клуба, 32-летний канадец не вернется на лед в этом матче.

В текущем плей-офф Стоун провел 9 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очка.