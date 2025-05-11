Хоккей
11 мая, 05:53

Стоун получил травму и не смог вернуться на лед в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

Сергей Разин
корреспондент

«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

Во втором периоде встречи форвард Марк Стоун получил повреждение. Как сообщила пресс-служба клуба, 32-летний канадец не вернется на лед в этом матче.

В текущем плей-офф Стоун провел 9 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очка.

Марк Стоун
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Овечкин не набрал ни одного очка в трех матчах серии с «Каролиной»

Свечников — о победе над «Вашингтоном»: «Каролина» выложилась на полную во втором периоде»
