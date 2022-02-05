Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион в Матче звезд НХЛ

В полуфинале Матча звезд НХЛ сборная Столичного дивизиона обыграла сборную Тихоокеанского дивизиона (6:4).

Игра проходила в формате 3 на 3 и продолжалась два периода по 10 минут.

В составе Тихоокеанского дивизиона отличились Тимо Майер, Джонатан Маршессо, Джордан Эберле и Марк Стоун. У Столичного дивизиона шайбы забрасывали Том Уилсон, Клод Жиру, Себастьян Ахо, Джек Хьюз (дважды) и Джейк Гюнцель. Россиянин Евгений Кузнецов сделал результативный пас.

Сборная Столичного дивизиона вышла в финал, где сыграет с победителем матча Центральный дивизион — Атлантический дивизион.

Матч звезд НХЛ

1/2 финала

Тихоокеанский дивизион — Столичный дивизион — 6:4 (3:1)