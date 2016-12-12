Столарз - самый молодой вратарь "Филадельфии" за 25 лет, сделавший шатаут

Голкипер "Филадельфии" Энтони Столарз вписал свое имя в историю клуба. 22-летний американец сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (1:0 ОТ), отразив 28 бросков. Это его второй поединок в лиге и первый на ноль. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Столарз стал самым молодым вратарем "Филадельфии" (22 года 326 дней) с 1992 года, кому удалось сделать шатаут. Тогда подобным в возрасте 22 лет и 5 дней отметился Доминик Руссель.

Anthony Stolarz (22 y, 326 d) is youngest @NHLFlyers goaltender to post a shutout since Dominic Roussel (22 y, 5 d) on Feb. 27, 1992 at CGY. pic.twitter.com/uO0XhtqRbD – NHL Public Relations (@PR_NHL) 12 декабря 2016 г.