08:26 | ХОККЕЙ — НХЛ

Столарз - самый молодой вратарь "Филадельфии" за 25 лет, сделавший шатаут

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Голкипер "Филадельфии" Энтони Столарз вписал свое имя в историю клуба. 22-летний американец сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (1:0 ОТ), отразив 28 бросков. Это его второй поединок в лиге и первый на ноль. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Столарз стал самым молодым вратарем "Филадельфии" (22 года 326 дней) с 1992 года, кому удалось сделать шатаут. Тогда подобным в возрасте 22 лет и 5 дней отметился Доминик Руссель.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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.BattleFish.

Werewolf Как сообщает пресс-служба НХЛ, Столарз стал самым молодым вратарем "Филадельфии" (22 года 326 дней) с 1992 года, кому удалось сделать шатаут.-----------с 1992 года, аккурат после Русселя, как бы история то есть, давно не было такого события, также как и выдающейся серии побед аж с 1995 года!)

11:24

Werewolf

Марио66 Werewolf, даже у истории есть вторые места. ;) _______ Да если покопаться, может и еще молодые найдутся. У него с предыдущим разница почти в год........ Так что может и раньше кто был ))))) Не факт что второе место ))))

11:19

Марио66

Werewolf, даже у истории есть вторые места. ;)

11:04

Adios Amigos R...

Украл сухарь у Мейсона...(

10:30

Werewolf

А чем он вписался в историю клуба? Тот вратарь же моложе его.

09:27

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