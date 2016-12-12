Столарз, Холтби и Раанта - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан вратарь "Филадельфии" Энтони Столарз, отразивший 28 бросков по своим воротам в игре с "Детройтом" (1:0 ОТ) и сделавший первый шатаут в карьере. Вторым стал страж ворот "Вашингтона" Брэден Холтби, который отразил все 20 бросков в матче с "Ванкувером" (3:0), а замкнул тройку голкипер "Рейнджерс" Антти Раанта, записавший на свой счет 19 отраженных бросков во встрече с "Нью-Джерси" (5:0).
🚀 Русские нагнут весь ми
Варламов стал первой звездой матча и если не получит это звание по итогам всего дня, то в НХЛ существует заговор против русских. (c)
16:34
Vasek
КубокЛучшийМира, у них такие есть и даже больше! Ског 2-й выбор 2011, МакКиннон 1-й выбор 2013, Рантанен 10-й 2015... тока кроме них нет никого (ну ещё Дюшен, Варли и Бэрри мобыть до нового контракта).
15:17
КубокЛучшийМира
Vasek, Вода камень точит - три проспекта (три года внизу таблицы, кончено) ... и вот он, шанс! )))
14:58
Vasek
КубокЛучшийМира, Жуки таки худшая атака лиги! Ну ладно третья снизу с 2.22 за матч... У них вся надежда, что Варли (Пикарище) их вытащат... но у тех-то 3.15 в ср!!! Хуже тока горе-финны Далласа. Казалось бы Колорадло спускается чтобы нового МакДэвида-Меттьюза выцепить... но таких проспектов на этом драфте пока не предвидится (хотя может после МЧМ зажжется новая звездочка).
14:36
КубокЛучшийМира
Vasek да плевать Варли на эти 3 звезды дня. Ему бы 3 стабильных матча подряд сыграть, без пропуска 5-6 шайб, вот было бы счастье. В звезды дня престижа нет. ---------------- Ну тогда даже не так. Ему бы помочь команде "волну побед" поймать. Хоть 6:5, хоть 7:6. Вот для них и для него это было бы счастье... Но не вариант, по-моему. )))
12:49
Vasek
да плевать Варли на эти 3 звезды дня. Ему бы 3 стабильных матча подряд сыграть, без пропуска 5-6 шайб, вот было бы счастье. В звезды дня престижа нет.
11:33
КубокЛучшийМира
mikha1 Могли бы и Варли включить в список трех звезд- не каждый день отбивают 51 бросок по воротам. 10:23 ------------ Согласен! При чём, даже можно было и первой "звездой" назвать! Пропустил то он при игре 3 на 5, да и то в конце матча! К тому времени он уже наотбивал больше чем любой из этой тройки "звёзд", заложив успех своей команды в гораздо большей степени!
11:00
Xenosag
Варлам однозначно заслужил, он ещё и пас отдал :)
10:57
mikha1
Могли бы и Варли включить в список трех звезд- не каждый день отбивают 51 бросок по воротам.
10:23