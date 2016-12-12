Столарз, Холтби и Раанта - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан вратарь "Филадельфии" Энтони Столарз, отразивший 28 бросков по своим воротам в игре с "Детройтом" (1:0 ОТ) и сделавший первый шатаут в карьере. Вторым стал страж ворот "Вашингтона" Брэден Холтби, который отразил все 20 бросков в матче с "Ванкувером" (3:0), а замкнул тройку голкипер "Рейнджерс" Антти Раанта, записавший на свой счет 19 отраженных бросков во встрече с "Нью-Джерси" (5:0).