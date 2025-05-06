Столарца доставили в больницу после удара в голову в матче Кубка Стэнли

Вратарь «Торонто» Энтони Столарц был госпитализирован после удара в голову, полученного в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды», сообщает журналист The Athletic Крис Джонстон.

Игра команд прошла во вторник, 6 мая, и завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 5:4. Во втором периоде нападающий «Пантерз» Сэм Беннет столкнулся с голкипером «Торонто» на пятачке, нанеся ему удар в голову. После того, как Столарц подъехал к скамейке запасных, его вырвало. Как отмечает источник, хоккеиста увезли со льда на носилках и доставили в больницу для обследования.

31-летний Столарц провел семь матчей в нынешнем плей-офф НХЛ, выиграв четыре встречи. В 34 играх регулярного чемпионата он одержал 21 победу.