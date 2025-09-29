Столарц — о продлении контракта с «Торонто»: «Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»

Вратарь «Торонто» Энтони Столарц прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Это, конечно, волнительно. Я хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет, с нетерпением жду начала сезона», — сприводит слова Столарца официальный сайт клуба.

31-летний американец подписал новый контракт на 4 года. Его средняя годовая зарплата составит 3,75 миллиона долларов. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.