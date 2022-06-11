Фарм-клуб «Каролины» упустил возможность выйти в финал АХЛ. Кочетков пропустил за 49 секунд до конца третьего периода

«Чикаго» в четвертом матче полуфинальной серии АХЛ в овертайме уступил «Стоктону» со счетом 3:4.

При этом «Вулвз» вели со счетом 3:1 к 46-й минуте, однако за 49 секунд до конца третьего периода соперник смог сравнять счет. Вратарь «Чикаго» Петр Кочетков отразил 34 броска.

Счет в серии 3-1 в пользу «Чикаго». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 4:00 мск.