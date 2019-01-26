Стивен Стэмкос: "Василевский в конкурсе буллитов был великолепен"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос посетовал, что вратарь команды Андрей Василевский не смог выиграть конкурс буллитов в конкурсе вратарей шоу-программы Матча звезд НХЛ. Россиянин отразил 8 бросков, победу одержал Хенрик Лундквист, на счету которого 12 отраженных бросков.

- Жаль, нам не удалось помочь Васи, хотя мы очень этого хотели. В этой серии буллитов он был великолепен. Как, собственно, и всегда. Он всегда так хочет выиграть! - цитирует Стэмкоса русскоязычная версия сайта НХЛ.