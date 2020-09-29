Стивен Стэмкос: «Раз сто сказал Хедману, что люблю его»

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос рассказал, что эмоционально воспринял победу в Кубке Стэнли и выигрыш партнером по команде Виктором Хедманом «Конн Смайт Трофи». Хедман был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

-Я, кажется, сказал ему раз 100, что люблю его, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Стэмкоса. — Что тут еще скажешь? Мы в этой команде вместе с наших первых дней. Прошли через все взлеты и падения. Глядя, как Виктору вручают «Конн Смайт Трофи», меня переполняли любовь и восхищение. Сегодня я испытал одно из лучших чувств в своей жизни и невероятно благодарен, что смог разделить эти чувства с Хедди.