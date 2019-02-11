Стивен Стэмкос: "Кучеров всегда найдет выход"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос отметил, что команда не сомневалась в Никите Кучерове, который не мог забить десять матчей подряд. В последней игре регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (5:2) россиянин отметился двумя голами и результативной передачей.

– Слушайте, все переживают по ходу сезона взлеты и падения, – цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса. – Кучеров остается Кучеровым. Он всегда найдет выход. Для этого нам и нужны другие ребята в команде, потому что иногда у кого-то случается небольшой спад. Такое бывает и с лучшими игроками. Мы не слишком волновались. Думаю, теперь он снова в деле.