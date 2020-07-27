Стив Салливан назначен исполняющим обязанности генменеджера «Аризоны»

Помощник генерального менеджера «Аризоны» Стив Салливан назначен исполняющим обязанности генменеджера клуба, сообщает сайт «Койотов».

Ранее клуб расстался с прежним генеральным менеджером Джоном Чайкой.

Салливан провел более 1 000 матчей в НХЛ, выступая за «Нэшвилл», «Питтсбург», «Торонто», «Чикаго» и «Нью-Джерси». В 2009 году он получил «Билл Мастертон Трофи», когда смог возобновить карьеру после очень серьезной травмы спины.