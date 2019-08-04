Стив Ричмонд заявил, что у Алексеева могут возникнуть проблемы с адаптацией к скоростям во взрослом хоккее

Директора "Вашингтона" по развитию игроков Стив Ричмонд - о перспективах российского защитника Александра Алексеева.

- Он был одним из самых крупных и сильных ребят в молодежном хоккее. Теперь он станет слабым звеном, потому что будет молодым пацаном среди взрослых мужиков. Проблемы у него, скорее всего, могут возникнуть с адаптацией к скоростям во взрослом хоккее и с тем, что там все происходит намного быстрее, - цитирует Ричмонда официальный сайт НХЛ. - Он делает большой и очень серьезный шаг. Он всегда был непростым. Но у него есть время, и мы не будем его торопить.

19-летний россиянин ранее выступал в Западной хоккейной лиге ЗХЛ за "Ред-Дир Ребелз". В прошлом сезоне он провел 49 матчей, набрав 43 (10+33) очка. В общей сложности за три сезона в ЗХЛ на его счету 135 игр и 101 (21+80) очко.

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