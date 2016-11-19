Стив Айзерман: "Тампа" со Стэмкосом лучше, чем без него, но мы справимся"
Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман отметил, что клуб не будет подписывать новых игроков, пока травмирован нападающий Стивен Стэмкос. По его словам, команда не раз преодолевала подобные трудности. Напомним, что канадский форвард выбыл на срок от 4 до 6 недель.
– Мы открыты для предложений, однако шанс получат те ребята, которые хотели выйти на ведущие роли, – цитирует Айзермана Tampa Bay Times. – Конечно, "Тампа" со Стэмкосом лучше, чем без него. Однако раньше мы уже справлялись с травмами и выходили в плей-офф. Тогда другие игроки выходили на первый план и обеспечивали результат. Поэтому в этот раз рассчитываем на то, что ребята вновь справятся с дополнительной нагрузкой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|58
|39
|19
|81
|2
|Каролина
|57
|34
|23
|73
|3
|Филадельфия
|58
|30
|28
|67
|4
|Нью-Джерси
|57
|29
|28
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|5
|Тампа-Бэй
|59
|31
|28
|67
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|58
|31
|27
|64
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|57
|20
|37
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|25.02
|02:00
|
Флорида – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 3 Б
|25.02
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|3 : 4
|25.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Каролина – Даллас
|1 : 2
|25.02
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|6 : 1
|25.02
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|3 : 6
|25.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|2 : 4
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Миннесота
|2 : 5
|25.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|3 : 2 Б
|25.02
|21:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|25.02
|23:30
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|98
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|54
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96