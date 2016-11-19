Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 ноября 2016, 03:30

Стив Айзерман: "Тампа" со Стэмкосом лучше, чем без него, но мы справимся"

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман отметил, что клуб не будет подписывать новых игроков, пока травмирован нападающий Стивен Стэмкос. По его словам, команда не раз преодолевала подобные трудности. Напомним, что канадский форвард выбыл на срок от 4 до 6 недель.

– Мы открыты для предложений, однако шанс получат те ребята, которые хотели выйти на ведущие роли, – цитирует Айзермана Tampa Bay Times. – Конечно, "Тампа" со Стэмкосом лучше, чем без него. Однако раньше мы уже справлялись с травмами и выходили в плей-офф. Тогда другие игроки выходили на первый план и обеспечивали результат. Поэтому в этот раз рассчитываем на то, что ребята вновь справятся с дополнительной нагрузкой.

Стивен Стэмкос
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Степанова поссорилась с Большуновым
Гимнастки Дина и Арина Аверины приняли решение завершить карьеру
Турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за притязаний Киева на Крым
Трамп согласился с Путиным в вопросе наиболее выгодного для РФ президента США
Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино в Запорожской области
Силы ПВО РФ сбили шесть беспилотников над Белгородской областью и Черным морем
Популярное видео
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марк-Эдуард Власич: "Игроки НХЛ имеют право выступать на Олимпийских играх"

"Детройт" второй год подряд не вышел в плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 58 39 19 81
2 Каролина 57 34 23 73
3 Филадельфия 58 30 28 67
4 Нью-Джерси 57 29 28 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Айлендерс 57 23 34 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 57 31 26 68
5 Тампа-Бэй 59 31 28 67
6 Баффало 57 26 31 56
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 58 31 27 64
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 57 20 37 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
25.02 02:00
Флорида – Вашингтон
 3 : 2 ОТ
25.02 03:00
Оттава – Вегас
 4 : 3 Б
25.02 03:00
Колорадо – Торонто
 3 : 4
25.02 03:00
Ванкувер – Бостон
 3 : 2 ОТ
25.02 03:00
Каролина – Даллас
 1 : 2
25.02 03:00
Детройт – Сент-Луис
 6 : 1
25.02 06:00
Эдмонтон – Калгари
 3 : 6
25.02 06:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 2 : 4
25.02 06:00
Сиэтл – Миннесота
 2 : 5
25.02 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 3 : 2 Б
25.02 21:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 - : -
25.02 23:30
Питтсбург – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 58 98
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 54 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
Новости
RSS RSS
Все новости