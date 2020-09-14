Стильные игроки «Рейнджерс». Панарин отметился и здесь

«Рейнджерс» в официальном Twitter выложили фото хоккеистов команды в стильных пиджаках. Форвард нью-йоркского клуба Артемий Панарин отличился ярко-желтой шапкой.

«Нью-Йорк: где каждая неделя — это неделя моды», — говорится в Twitter клуба.

New York City: Where every week is Fashion Week. #NYFW pic.twitter.com/JAH8QiLLsn — New York Rangers (@NYRangers) September 14, 2020

В Кубке Стэнли-2020 «Рейнджерс» вылетели в первом раунде, проиграв «Каролине» (0-3).