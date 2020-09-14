НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Стильные игроки «Рейнджерс». Панарин отметился и здесь

14 сентября 2020, 23:13
Артемий Панарин. Фото "Рейнджерс"
Артемий Панарин. Фото "Рейнджерс"
Теги:

«Рейнджерс» в официальном Twitter выложили фото хоккеистов команды в стильных пиджаках. Форвард нью-йоркского клуба Артемий Панарин отличился ярко-желтой шапкой.

«Нью-Йорк: где каждая неделя — это неделя моды», — говорится в Twitter клуба.

В Кубке Стэнли-2020 «Рейнджерс» вылетели в первом раунде, проиграв «Каролине» (0-3).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир