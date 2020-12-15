Стиллман войдет в тренерский штаб «Аризоны»

Тренерский штаб «Аризоны» пополнит двукратный обладатель Кубка Стэнли Кори Стиллман, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Последние три сезона он тренировал команду Юниорской лиги Онтарио «Садбери». Теперь он будет помогать главному тренеру «Койотов» Рику Токкету.

Ранее 46-летний Стиллман уже работал в структуре клуба НХЛ. Он несколько лет отвечал в «Каролине» за развитие игроков.