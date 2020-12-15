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Стиллман войдет в тренерский штаб «Аризоны»

10:48
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Тренерский штаб «Аризоны» пополнит двукратный обладатель Кубка Стэнли Кори Стиллман, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Последние три сезона он тренировал команду Юниорской лиги Онтарио «Садбери». Теперь он будет помогать главному тренеру «Койотов» Рику Токкету.

Ранее 46-летний Стиллман уже работал в структуре клуба НХЛ. Он несколько лет отвечал в «Каролине» за развитие игроков.

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