Стэмкос: «Мы не должны давать «Колорадо» столько халявы, как во втором матче финала»

Стэмкос заявил, что «Тампе» нужно играть внимательнее против «Колорадо» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос заявил, что его команде нужно внимательнее играть в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Во второй игре «Лайтнинг» разгромно уступили со счетом 0:7.

«Определенно, «Колорадо» — самая быстрая команда из всех, против кого мы играли в этом плей-офф. Нужно придумать, как замедлить соперника. Надо отправлять шайбу в зоны, где можно нейтрализовать скорость «Колорадо», не теряя при этом владения. Нельзя давать сопернику столько халявы, как во втором матче. Наш план на игру — снизить темп», — приводит ESPN слова Стэмкоса.

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 2-0. Третий матч состоится сегодня, 21 июня, начало — в 3.00 (мск).