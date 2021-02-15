Стэмкос выведен из COVID-протокола НХЛ
03:10
Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос был выведен из списка игроков, отсутствующих по протоколу COVID-19, сообщается на официальном сайте НХЛ.
В данном списке находятся игроки, у которых неподтвержденный положительный тест, подтвержденный коронавирус, изоляция при появлении симптомов или карантин.
Таким образом, нападающий сможет принять участие в матче против «Флориды», который пройдет 16 февраля (3:00 мск).
В текущем сезоне Стэмкос провел 11 матчей в НХЛ и набрал 14 (7+7) очков.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю