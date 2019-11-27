НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Стэмкос возобновил тренировки на льду

27 ноября 2019, 19:52
Теги:

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос возобновил тренировки на льду, сообщает в своем Twitter журналист Пол Кеннеди. Форвард получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2). Он пропустил две встречи. Предполагается, что нападающий сыграет до конца месяца.

В нынешнем сезоне Стэмкос провел 18 матчей и набрал 20 (7+13) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир