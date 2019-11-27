Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос возобновил тренировки на льду, сообщает в своем Twitter журналист Пол Кеннеди. Форвард получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2). Он пропустил две встречи. Предполагается, что нападающий сыграет до конца месяца.

В нынешнем сезоне Стэмкос провел 18 матчей и набрал 20 (7+13) очков.

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