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Стэмкос внесен в COVID-протокол НХЛ

07:24

«Тампа» внесла нападающего Стивена Стэмкоса в список игроков, отсутствующих по протоколу Covid-19. Причины внесения 31-летнего канадца в число недоступных хоккеистов неизвестно.

Напомним, что в данном списке находятся игроки, у которых неподтвержденный положительный тест, подтвержденный коронавирус, изоляция при появлении симптомов или карантин.

В этомм сезоне Стэмкос сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (7+7) очков.

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