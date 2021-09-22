Стэмкос: «Василевский — лучший вратарь в мире, близких конкурентов у него сейчас нет»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос считает россиянина Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

«Не думаю, что ему еще осталось что доказывать в этом плане. Хотя если вы спросите его, то он наверняка скажет, что это не так. Он хочет продолжать выигрывать «Везину», другие индивидуальные призы, выигрывать «Конн Смайт Трофи» и Кубки. Васи — исключительно целеустремленный парень, который всегда хочет быть лучшим. Думаю, это и остается для него мотивацией. Это видно по его рабочей этике.

Для нас, его партнеров, совершенно очевидно, что он — лучший вратарь в мире, да и близких конкурентов у него сейчас нет. Но при этом он все равно стремится расти дальше, так что никто из нас не удивится, если он станет еще сильнее, хоть лично я не понимаю, возможно ли это в принципе», — цитирует Стэмкоса русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, «Тампа» в прошлом сезоне в финале плей-офф обыграла «Монреаль» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли второй год подряд.

Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф. В среднем он пропускал 1,90 шайбы за игру и отбивал 93,7 процента бросков. По итогам плей-офф Василевский был признан самым ценным игроком.