Стэмкос стал рекордсменом «Тампы» по сыгранным сезонам

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос установил рекорд клуба, сыграв в первом матче сезона-2022/23 НХЛ против «Рейнджерс».

Как сообщает журналист Крис Кренн, 32-летний канадец проводит 15-й сезон в составе «Лайтнинг». По этому показателю он обошел Венсана Лекавалье, сыгравший 14 сезонов в «Тампе».

Стэмкос играет за команду с начала карьеры в 2008 году. Он набрал 973 (482+491) очка в 923 матчах в НХЛ.