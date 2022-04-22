Стэмкос стал лучшим бомбардиром «Тампы» за всю историю франшизы

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (8:1).

Таким образом, 32-летний канадец набрал 956 (473+483) очков и стал лучшим бомбардиров в истории франшизы, опередив Мартена Сан-Луи, у которого 953 (365+588) очков.

Стэмкос выступает за «Тампу» с 2008 года. В текущем сезоне форвард набрал 90 (34+56) очков в 76 матчах.